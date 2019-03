Oberstenfeld-Prevorst - Was Bauanträge angeht, läuft in Prevorst derzeit nicht alles so wie es eigentlich soll. Das hat am Donnerstag im Technischen Ausschuss für Ärger und volle Zuschauerreihen gesorgt. Bei dem ersten Vorhaben, das auf dem Tisch des Gremiums landete, handelte es sich um einen Pferde-Bewegungsplatz am Ortsrand von Prevorst. „Das Vorhaben liegt aber nicht nur im Außenbereich sondern auch im Landschaftsschutzgebiet“, betonte Bürgermeister Markus Kleemann: „Solche Maßnahmen sind dort grundsätzlich nicht möglich.“ Zudem sieht die Verwaltung im vorliegenden Fall auch keinen Grund für eine Ausnahmegenehmigung. Eine Sicht, die Fachbehörden, Ökologen wie auch die Angrenzer mit der Verwaltung teilen. Noch dazu hätten die Eigentümer schon mit den Erdarbeiten begonnen – ungenehmigt.„Das ist unverschämt“, brachte es die FW-Rätin Inge Zimmermann auf den Punkt: „Wir sollten hier nicht nur ganz klar kein Einvernehmen erteilen, sondern auch den Rückbau mit Renaturierung fordern.“ Ein Antrag, der auf breite Zustimmung stieß, auch bei Wolfgang Streufert (CDU): „Wir sollten da mit aller Härte vorgehen, um durch Abschreckung solche Aktionen in Zukunft von vornherein zu verhindern.“ Daher wünschte sich Andreas Fender (FW) auch eine klare Frist, bis wann die Eingriffe rückgängig zu machen sind. Für diese sei das Landratsamt zuständig, informierte Markus Kleemann das Gremium. Diese würden auch die Umsetzung kontrollieren. Eine Entscheidung, mit der sich dann auch Alexander Wolf (CDU) zufrieden zeigte: „Ich spreche für alle Prevorster, dass wir uns wirklich verarscht gefühlt hätten, wenn der Antrag durchgegangen wäre.“Ebenfalls für Kopfschütteln sorgte der Antrag auf dauerhaftes Wohnrecht in einem Wochenend-Haus, was ebenfalls schon ohne Genehmigung so gehandhabt wird. „Auch hier gilt das Recht“, bezog der Rathauschef Stellung worin das Gremium zustimmte. Karlheinz Massa (CDU) war es wichtig keinen Präzedenzfall „wie etwa in Beilstein“ zu schaffen. Dort muss mittels eines Bebauungsplans eingewirkt werden. Das Thema sei etwas, über das man schon hätte sprechen können, ergänzte Wolfgang Streufert (CDU): „Aber mit vorherigem Antrag und nicht erst hinterher. Wir müssen bei Wildwuchs einfach durchgreifen.“