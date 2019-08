Oberstenfeld-Prevorst „Hier stehen Millionen auf dem Acker“

Aber nicht nur Männer und Kinder begeistern sich für die Schlepper. Vanessa Betz aus Beilstein-Gagernberg etwa fährt selbst Traktor und mag die alte Technik. Was ihr aber auch am Schleppertreff gefällt: „Die Menschen sind viel lockerer und offener!“ Während sie erzählt, zieht ihr Bekannter Patrick Scholz aus Gemmrigheim mit seinem 65er-Baujahr fünf Baumstämme auf dem Testparcours hinter sich her. Am Hang drehen die Räder kurz durch, doch mit Ruhe bewältigt er auch dieses Teilstück. „Wir haben daheim sieben Schlepper und überhaupt alles, was Räder hat und Krach macht“, grinst er. Optimal vorbereitet für den Transport von Baumstämmen ist der Löwensteiner Thomas Wurst. Sein Ackerschlepper hat eine Forstausrüstung. Mit dem gelben Greifer packt er mühelos einen der Stämme und räumt ihn aus dem Weg. „Das ist eine gute Gelegenheit, zu probieren, was der eigene Schlepper kann“, meint er.