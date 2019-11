„Der Morgenkreis ist ein Ritual, das Sicherheit bietet und das Ankommen markiert“, erklärt Anita Bausch. Gefrühstückt wird nach dem sorgfältigen Händewaschen am mitgebrachten Wassertank am Bauwagen. Für jedes der Kinder gibt es einen niedrigen Holzklotz mit Sitzkissen an dem Tisch, der wie das meiste hier von den beiden Erziehern zusammen mit den Kindern oder auch von den Eltern selbst gemacht ist. Der Wind streicht durch die Wipfel, und mit großen Augen bestaunen die Kinder die herabrieselnden Blätter, die zum Teil in den bunten Vesperboxen landen. Als das Frühstück beendet und alles aufgeräumt ist, dürfen sie frei spielen. Ein paar klettern auf allen vieren einen Hang hoch und rutschen ihn quietschend wieder herunter, zwei andere stehen an der kleinen Werkbank und bearbeiten Äste mit Bohrer und Säge. Anita Bausch hat die kleinen Handwerker sicherheitshalber im Blick, lässt sie aber ansonsten gewähren: „Die Kinder spüren selber, was sie können und was nicht“, betont sie. Andere lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Da wird ein Holzklotz mit einem dünnen Ast daran zur Kaffeemaschine, die Feuerstelle wird zum Kaufladen.