Oberstenfeld Ökologie zieht an Ampeln den Kürzeren

Die Software der Ampeln an der L1100 in Oberstenfeld waren vor mehr als zehn Jahren neu eingestellt worden. In der Probezeit ereignete sich ein tödlicher Unfall, als ein Linksabbieger an der Kreuzung der Lichtenberger Straße im morgendlichen Berufsverkehr einen Mann anfuhr. „Der Mann verschluckte sich bei dem Unfall an einem Bonbon – das war die Todesursache“, erinnerte sich Jürgen Beck, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Damals korrigierte das Landratsamt die Ampelschaltung, damit Fußgänger sicherer über die Straße kommen. Das System habe sich bewährt, sagt Jürgen Beck, der die Situation vom Feuerwehrhaus aus nächster Nähe mitbekommt. Er habe nicht den Eindruck, dass Autofahrer über die Maße warten müssten. Der Verkehr staue sich vor allem in den Stoßzeiten, insbesondere wenn der Bus aus Gronau in Richtung Rathaus das Grünlicht anfordere und die Ampelschaltung dadurch ausgesetzt werde.