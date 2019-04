Oberstenfeld Oechsle erklärt: zammadrambla

Oberstenfeld - Wie hört es sich an, wenn ein Familienvater etwas "zammadrambelt"? Der Schwabe Hanns-Otto Oechsle erklärt den schwäbischen Begriff in diesem Video - natürlich auf schwäbisch. Der gebürtige Cannstatter erzählt kleine Geschichten, die er irgendwann irgendwo aufgeschnappt hat oder die ihm in den Kopf gekommen sind. Manchmal fallen ihm diese auf der Autobahn ein. Dann fährt er bei der nächsten Gelegenheit auf einen Parkplatz uind notiert sich seine neuen Ideen auf einen Zettel.