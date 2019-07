Oberstenfeld Oechsle erklärt: Meedich

Oberstenfeld – Am Meedich gab es im Hause Oechsle früher immer saure Karoffelrädle – um die Reste zu verwerten. Umso mehr wundert sich der Hanns-Otto Oechsle darüber, dass dieses Gericht nun Einzug in noble Restaurants gefunden hat. Um das zu illustrieren, schlüpft der Oberstenfelder in diesem Video unter anderem kurz in die Rolle einer hochdeutsch sprechenden Frau.

Den Dichter und Maler aus Oberstenfeld können Interessierte nicht nur in diesem Video, sondern auch auf Lesungen und Führungen erleben.