Oberstenfeld Mountainbiker dürfen bald auf die erlaubten Trails

Beteiligt an der Runde hat sich der Oberstenfelder Vogelschützer Willi Leible. „Ich war dabei und stehe zu den Trails“, sagt er, schließlich könne man nichts verbessern, wenn man sich verweigere. Allerdings sei er generell gegen das Mountainbiken im Wald auf Wegen, die enger als zwei Meter seien. Leible hatte sich bereits im November zu Wort gemeldet, als der Oberstenfelder Gemeinderat grünes Licht gab. „Die Biker werden nicht nur die drei legalen, sondern auch die illegalen Trails benutzen“, sagte er damals und forderte, dass diese wilden Wege gesperrt werden. Jüngste Erfahrungen bestätigten ihn, so habe er erst kürzlich sonntags binnen einer Viertelstunde zwei MTBler in der Nähe der Scheiterburg gesehen. „Einer ist vorbeigeflitzt, der andere sagte, er wisse nicht, dass der Weg illegal sei.“ Dabei brüte mit dem Roten Milan ein seltener Vogel ganz in der Nähe. Leible denkt, dass selbst bei den Trailsurfers organisierte Freizeitradler sich nicht an die Verbote halten und fordert den Verein auf, sonntags im Wald auf verirrte Schafe einzuwirken. „Das hat der Nabu im Naturschutzgebiet in Pleidelsheim auch getan, um Spaziergänger von Brutgehegen fernzuhalten.“