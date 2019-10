Oberstenfeld Motorradfahrer verletzt

Oberstenfeld - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.50 Uhr auf der L1118 zwischen Oberstenfeld und Kleinaspach verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 62 Jahre alte Motorradfahrer auf der Landesstraße in Richtung Kleinaspach unterwegs. Dort kam ihm vermutlich kurz nach dem Ortsausgang Oberstenfeld in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der 62-Jährige musste in der Folge nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und erfasste im Böschungsbereich einen Leitpfosten. Anschließend lenkte der Motorradfahrer zurück auf die Fahrbahn und stürzte. Der 62-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Maschine war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei 1500 Euro.