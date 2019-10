Der Straßenbau zählt zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Dennoch agiert die Gemeinde in diesem Fall aus freien Stücken. Sie will dafür sorgen, dass es abends insbesondere in der dunklen Jahreszeit am Rad- und Fußweg heller wird. Genügend Licht fällt hingegen schon in der Kreuzstraße auf die Verkehrsteilnehmer – diese alte Straße zwischen Oberstenfeld und Gronau dient immer noch als offizieller Schulweg, „insofern handelt es sich bei der Beleuchtung an der Landesstraße 1117 um eine rein freiwillige Leistung, die wir aber gerne erbringen, damit wir für unsere Bürger die Sicherheit erhöhen“, sagte der Oberstenfelder Verwaltungschef Markus Kleemann am Montag dieser Zeitung.