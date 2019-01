Oberstenfeld/Löwenstein Die Burg wird zum Wintermärchen

Von einer Party-Stimmung ist die Burg aber am frühen Nachmittag noch weit entfernt. Nur vereinzelt stapfen Kinder neugierig mit ihren Eltern durch das stille Weiß des Schnees. Sie finden sich am großen Lagerfeuer ein. Fasziniert halten sie meterlange Stöcke mit Teig ins Feuer, während der Naturparkführer Walter Hieber mit mittelalterlichem braunen Umhang und der Feder des Schreibers am Hut aus einem Märchen vorliest. Hieber ist einer von vier Führern aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, der an diesem Tag an verschiedenen Stellen der Burg vorliest. „Ich mag regionale Geschichten und die Heimatgeschichte“, erklärt er später. Wie andere hat er sich schon vor Jahren ausbilden lassen, um die historischen Stätten in den 48 Mitgliedskommunen des vor 40 Jahren gegründeten Naturparks mit Aktionen wie diesen zu beleben.

Mit dabei ist an diesem Tag auch die Prevorsterin Sabine Rücker. Im historischen Kostüm schart sie eine Handvoll Zuhörer im ehemaligen Burgverlies um sich. Dort wo eine rostige Kette nach oben führt, weil mit ihr Gefangene nach unten gelassen wurden, schlägt sie kurz gegen die Klangschale und erzählt die Sage vom weißen Burgfräulein. „Die Raunächte gehen heute zu Ende“, erklärt sie, die gerne draußen, in der frischen Luft mit Menschen etwas unternimmt und deshalb von der Landschaftsarchitektin zur selbstständigen Naturparkführerin umschulte. Ihren Entschluss hat sie nie bereut. „Ich mache es seit fünf Jahren in Vollzeit und fühle mich sehr wohl dabei.“

Immer mehr Menschen kommen zu den Veranstaltungen im Naturpark, hat sie festgestellt, allein im vergangenen Jahr seien es rund 27 000 Teilnehmer gewesen. Das liege an der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit, aber auch an den interessanten Kombinationen wie einem Naturmosttag mit Direktvermarktern, die dadurch ebenfalls bekannter werden. „Die Menschen suchen heute verstärkt das Erlebnis in der Natur und wollen in der Heimat verwurzelt sein“, sagt Sabine Rücker. Von März bis Oktober seien Naturparkführer auf der Burg Löwenstein. „Auch wenn das Wetter schlecht ist, sind wir da“, sagt sie.

Später erinnert Rückers Kollegin Rosa Herter-Kindt im alten Rittersaal an den verhängnisvollen 15. Januar 1512, als der 19-jährige Graf Wolfgang während seiner Hochzeitsfeier mit der gesamten Gesellschaft vor einem Brand aus der Burg flüchten musste und dabei ums Leben kam. „Irgendwie fühlen wir uns ihm verbunden“, sagt Rosa Herter-Kindt, die den Saal mit kleinen Figürchen und Lichtern liebevoll dekoriert hat und Eltern mit ihren Kindern zum Basteln einlädt.