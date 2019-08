Oberstenfeld Kleine Lösung für das Feuerwehrmagazin

Oberstenfeld - Notorische Enge plagt die Oberstenfelder Feuerwehr in deren Magazin in der Bottwarstraße. Einen Ausweg böte eine Erweiterung, doch dafür fehlt es in der Gemeindekasse an Geld. Not macht aber bekanntlich erfinderisch. Die Verwaltung bot daher den Floriansjüngern eine kleine Lösung an – und die erscheint den Lebensrettern durchaus passabel, da sie drängende Missstände beseitigt. So haben etwa einige der 67 Feuerwehrleute ihre Spinde derzeit noch in der Fahrzeughalle. Ein kleiner Umbau ermöglicht jedoch eine räumliche Trennung. Außerdem bietet der ehemalige Edeka-Markt dringend nötige Lagerfläche.