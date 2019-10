Egal ob Buche, Eiche oder Tanne: Allen Bäumen im Wald setzt der Klimawandel zu. Sogar so sehr, dass die Forstverwaltungen Karten entwickelt, welche der Pflanzen überhaupt noch langfristig lebensfähig sind. Die Situation des Waldes im Landkreis Ludwigsburg hatte Gundula Gmelin, Leiterin des Fachbereichs Forsten im Landratsamt Ludwigsburg, ausführlich in einem Begleitschreiben zur jüngsten Oberstenfelder Ratssitzung skizziert. Der Trockenstress habe schon in den Vorjahren begonnen, in diesem Jahr seien neben den Fichten insbesondere Buchen und Waldkiefern vertrocknet. Kahlflächen müssten wieder aufgeforstet werden. Der Klimawandel erfordere eine Analyse. Das Ergebnis der Baumartenkartierung bis zum Jahr 2100 liest sich ernüchternd. „Die Fichte und auch die Weißtanne haben nach diesen Berechnungen im Landkreis keine Zukunft.“ Auch die Buche werde sich örtlich schwertun. Dagegen bleibe die Eiche an vielen Standorten die Hauptbaumart.