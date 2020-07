Oberstenfeld Keine Radler und Fußgänger auf dem Schulhof

Dass sich in der Martin-Luther-Straße etwas tut, begrüßte die Mehrzahl der Räte ausdrücklich. „Wir sind seit 1974 immer wieder an einer Sperrung dran“, wusste Hanns-Otto Oechsle (SPD) zu berichten. Er sei froh, dass endlich eine Handhabe da sei. Wie die genau gestaltet werde, müsse noch festgelegt werden, so Kleemann. Andreas Fender (FW) wies auf die Gefahr hin, dass die Entwidmung einfach missachtet werden könnte und es Protest gebe. Was die ehemaligen Schüler angehe, die die Straße jetzt oft als Schulweg in die Nachbargemeinden nutzen, dürfte aber Verständnis da sein, so Ulrike Kemmer (SPD), die Leiterin der Lichtenbergschule ist: „Das sind diejenigen, die jetzt die oft haarsträubende Situation miterleben.“