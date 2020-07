Oberstenfeld Junge Leute stören die nächtliche Ruhe

Oberstenfeld - Der heiße Sommer treibt die Menschen abends nach draußen. Das ist bis 22 Uhr unbedenklich. Danach gilt die Nachtruhe, man sollte Rücksicht nehmen und sich leise verhalten. Um eben diese Nachtruhe scheint es aber mancherorts nicht gut bestellt zu sein. In Oberstenfeld etwa beschweren sich Bewohner der Ortsmitte über größere Gruppen von Jugendlichen, die an Wochenenden vor allem am Rathaus und an der Freitreppe bis spät in die Nacht den Lärmpegel hoch halten und für Unrat sorgen.