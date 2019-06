Oberstenfeld/Isinya Ein Jahr in Kenia: Immer diese Massai!

Und das ist falsch. Bei dem Wort „tribes“ denke ich eher an einen Baum, der die Gesamtheit der Menschen symbolisiert und die Äste, die davon abgehen, stellen die unterschiedlichen ethnischen Gruppen dar, die sich auch innerhalb noch in interne Gruppen aufteilen, die feingliedrigen Äste. Dieses Bild, finde ich, beschreibt die Bevölkerung Kenias sehr viel besser. Jeder dieser „tribes“ ist so unterschiedlich, hat seine eigene Sprache, eigene Legenden, Kleidung sowie Tanz und Gesang. Die Massai sind aufgrund von Filmen in Europa wahrscheinlich am bekanntesten. Aber es gibt noch so viele mehr. Ich kenne auch nur wenige.