Oberstenfeld Im Schongang zurück in die Württembergliga

Oberstenfeld - Am Sonntag um 11.50 Uhr war auch rechnerisch sicher, was eigentlich bereits seit einer Woche feststand: Die Herren des TC Oberstenfeld spielen kommende Saison wieder in der Tennis-Württembergliga. Fast zeitgleich beendeten Liam Gavrielides, Patrick Kienzle und Ante Cikojevic (in seinem ersten Match für die ersten Herren des TCO) beim TC Leonberg ihre Partien der ersten Runde. Nur vier Spiele gaben sie in den drei Matches ab, zwei Matchpunkte hätten schon gereicht, um den Aufstieg auch rechnerisch sicher zu stellen.