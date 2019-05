Oberstenfeld/Handball Viele junge, neue Gesichter beim SKV

Insgesamt setze der SKV auf eine konsequente Verjüngung. „Wir haben uns ganz klar das Ziel gesetzt, auch künftig in der Württembergliga zu spielen. Wir möchten deshalb mit einer Mannschaft in die nächste Saison gehen, die dieses Ziel erreichen und dann auch möglichst in der gleichen Besetzung weiterhin in dieser Klasse spielen kann. Daher sind sechs der sieben Neuzugänge auch maximal 21 Jahre alt. Erst 20 Lenze zählt Jonas Krautt, der von der SG BBM Bietigheim zum SKV stößt. „Er kann auf allen Rückraumpositionen spielen, wenn nötig aber auch auf Linksaußen. Er hat eine sehr gute Spielübersicht“, erklärt Uwe Salvo. „Jonas ist der beste Freund von unserem rechten Rückraumspieler Hannes Eisele. Ihre beiden Väter haben früher übrigens zusammen in Oßweil in der zweiten Liga gespielt.“ Die Söhne führen also so etwas wie ein Erbe fort.