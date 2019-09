Oberstenfeld/Handball SKV Oberstenfeld lässt nichts anbrennen

Nach einer Auszeit von HSG-Trainer Harry Sommer in der 17. Minute stand die Bottwartäler Defensive tadellos. Böblingens Dreh- und Angelpunkt Urs Bonhage zog sie jetzt den Zahn und provozierte technische Fehler. Dank einfacher Gegentreffer preschten die Hausherren mit einem 6:0-Lauf davon. In der 30. Minute bediente Mittelmann Marc Pflugfelder per Bodenpass Kreisläufer Güngor Cakar, der verwandelte zur Zehn-Tore-Führung von 17:7. Beim Halbzeitpfiff war die Messe schon gelesen. Danach kämpfte die HSG tapfer, aber Oberstenfeld hatte alles im Griff und führte zeitweise sogar mit 13 Treffern.