Oberstenfeld/Handball SKV mit ungefährdetem Start-Ziel-Sieg

„Ich hatte in der Halbzeitpause kurz die Befürchtung, dass wir, wie im Hinspiel, das Ding nochmal aus der Hand geben, weil wir dort ja auch mit sechs Toren in Führung lagen, die Jungs haben das aber souverän gespielt und letztendlich relativ schnell nach der Halbzeit entschieden“, erklärte Walter. Julian Tudisco gelang eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit einem sehenswerten Treffer von der Außenposition zum 22:12 die erstmalige Zehn-Tore-Führung. Danach war der Bann der dezimierten und verletzungsgeplagten Gäste endgültig gebrochen, auch weil die Defensive des SKV kaum Aktionen zuließ. Lediglich Louis Schick konnte seitens der Gäste die vorhandenen Lücken in der SKV-Defensive finden und zeichnete sich am Ende noch mit vier Toren aus. „Wir haben in der Defensive kaum was zugelassen und die HSG sich nicht entfalten lassen. Natürlich hat Nikolai Uhl gut gehalten, aber so viele Bälle hat er gar nicht aufs Tor bekommen, da Fridingen sich kaum Würfe nehmen konnte“, lobte Walter die Defensivarbeit.