Die Fellbacher sind eindeutig das Team der Stunde, rollen seit Mitte November das Feld von hinten auf. Fast fünf Monate hat die Mannschaft nicht mehr verloren, lediglich zwei Unentschieden gab es in dieser Zeit. Der Mega-Lauf des SV Fellbach begann ausgerechnet in der Hinrunde mit einem 30:28 gegen den SKV Oberstenfeld. Im dritten Saisonspiel bei der SG Schozach-Bottwartal zog sich SVF-Rückraumspieler Andreas Blodig einen Nasenbeinbruch zu und fiel bis Dezember aus. In dieser Zeit kassierte seine Mannschaft fünf der bisher sechs Saisonniederlagen. Gegen den SKV reichte es im Hinspiel noch ohne Blodig, seither steht er wieder auf der Platte – und könnte seine Mannschaft nun sogar in die BWOL führen. Mit einem knappen Sieg am vergangenen Wochenende verdrängten die Fellbacher den Lokalrivalen TSV Schmiden vom zweiten Platz. Auf Spitzenreiter SV Leonberg/Eltingen sind es nur noch zwei Punkte – und die Leonberger müssen an diesem Wochenende in Schmiden antreten.