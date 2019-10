Oberstenfeld/Handball Oberstenfelder Kampfgeist wird nicht belohnt

Unnötige Zeitstrafen in wichtigen Spielsituationen verleiten zu Gedankenspielen, dennoch suchte Michael Walter die Schuld nicht allein bei den Schiedsrichtern: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. In der entscheidenden Phase machen wir die Dinger nicht rein.“ Tatsächlich war in der engen Partie die Chancenverwertung von außen, vom Kreis und vom Siebenmeterpunkt ausschlaggebend. Trotzdem freute sich Walter über die gute Mannschaftsleistung: „Heute bin ich sehr stolz. Wir waren mindestens auf Augenhöhe. Sowohl im Angriff, wie in der Abwehr haben wir uns gut präsentiert. Ich habe uns nicht als spielerisch unterlegen empfunden.“ Das will angesichts der Tatsache, dass für die Gäste ein ehemaliger Nationalspieler auflief, schon etwas heißen. Der aus Oberstenfeld stammende Adrian Pfahl lenkte das gegnerische Spielgeschehen. Seine Gefährlichkeit wusste er zugunsten seiner Mitspieler einzusetzen, sodass der TSV häufig von allen Positionen frei abschließen konnte. Wenn es nötig war, war Pfahl aber auch selbst zur Stelle, wie beispielsweise mit einem Doppelpack in der Schlussphase.