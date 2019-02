Oberstenfeld/Handball „Müssen mehr Bereitschaft zeigen“

Oberstenfeld - Es gibt magische Grenzen. Im Sport liegen diese eigentlich immer unter oder über einem bestimmten Strich. So auch in der Handball-Bundesliga der männlichen A-Jugend. Hier lautet die magische Grenze, beziehungsweise die magische Zahl „sechs“. Sechster muss man mindestens werden, um in der kommenden Saison sicher wieder in der Bundesliga antreten zu dürfen. Lange hatte man diesen Platz auch im Bottwartal bei der HABO JSG angepeilt. Inzwischen ist der Zug jedoch abgefahren. Zwar noch nicht rein rechnerisch, aber realistisch gesehen schon. Als Vorletzter mit 6:26 Punkten ist man sechs Spieltage vor Ende der Saison zu weit von diesem Platz entfernt, als dass man noch von ihm träumen könnte. Anders sieht das beim VfL Günzburg aus, der am Sonntag um 14.45 Uhr in der Oberstenfelder Sporthalle in den Bäderwiesen gastiert. Als Achter kann sich der Gast noch berechtige Hoffnungen machen und wird dementsprechend alles hineinwerfen in die Partie. „Aber wir wollen zu Hause gewinnen“, macht HABO-Trainer Jürgen Buck klar.