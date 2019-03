Oberstenfeld/Handball Mit dem eigenen Stil punkten

Oberstenfeld - Wieder ihren eigenen Stil spielen wollen die Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen die HSG Schönbuch. „Die Niederlage letzte Woche in Alfdorf muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich wollte einzelne Spieler des Gegners, wie etwa Adrian Pfahl aus dem Spiel nehmen, doch das hat dazu geführt, dass meine Jungs ganz ungewohnt spielen mussten und dadurch irgendwie nicht richtig in Tritt kamen“, gibt Michael Walter, der Trainer des SKV Oberstenfeld, unumwunden zu. Am Sonntag soll deshalb nun wieder auf Altbewährtes gesetzt werden, mit dem man zuvor erfolgreich gewesen ist. „Wir müssen einfach schauen, dass wir unser Spiel durchbringen und uns nicht das von Schönbuch aufdrücken lassen“, so Walter.