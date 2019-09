Oberstenfeld/Handball Konzentration auf sich selbst ist gefragt

„Den Fehler haben wir zudem vergangene Woche schon gemacht, dass wir zu viel auf den Gegner geschaut haben. Wir müssen uns wieder mehr auf uns selbst konzentrieren und unser Spiel durchboxen“, fordert Walter mit Blick auf das enttäuschende Remis bei der zweiten Mannschaft der SG BBM Bietigheim. Verletzungssorgen hin oder her – die HSG Böblingen/Sindelfingen zählt Michael Walter zu den Kandidaten, „die am Ende der Saison einen Platz unter den ersten Sieben und damit in der eingleisigen Württembergliga anpeilen. Und gegen solche Gegner muss man seine Heimspiele gewinnen“, stellt er klar, was er von seiner Mannschaft am Sonntag erwartet.