Oberstenfeld/Handball Kann die SG den Oberstenfelder Express stoppen?

Spricht also alles für den SKV Oberstenfeld? Sicherlich vieles, und doch ist es mehr als nur die Floskel vom „Derby, in dem alles passieren kann“, was man für die SG Schozach-Bottwartal ins Feld führen kann. Nach neun Spielen ohne Sieg hat die Mannschaft von Tobias Klisch am vergangenen Samstag beim HC Oppenweiler/Backnang II endlich wieder einmal gewonnen, was vor dem Derby auch tabellarisch zumindest ein klein wenig mehr Ruhe geben dürfte. Schließlich wäre man bei einer Niederlage nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt gewesen. „Natürlich hat uns der Sieg gut getan. Aber für dieses Spiel schaut sicherlich niemand auf die Tabelle“, ist sich Klisch der Derby-Bedeutung bewusst. Auffällig war bei seiner Mannschaft, dass man in den ersten beiden Spielen des Jahres 39 und 32 Tore kassierte, in Oppenweiler aber nur 21. Da war Felipe Soteras Merz nach einem beruflich bedingten Auslandsaufenthalt wieder an Bord. „Felipe ist in der Abwehr einfach eine Bank. Er ist sehr aggressiv, dabei aber auch clever und kassiert wenige Zeitstrafen“, lobt Klisch, fügt aber hinzu: „In Oppenweiler haben auch Sebastian Schmitz und Lukas Gallus in der Abwehr sehr gut gespielt, zudem passte die Torwartleistung.“ Alles Dinge, die am Freitagabend auch wieder stimmen müssen, wenn die Gäste eine Chance haben wollen. Taktisch gesehen erwartet Klisch keine großen Überraschungen: „Wir alle können Video schauen. Entscheidend wird eher die Tagesform sein und ob wir es schaffen, den Oberstenfelder Express zu stoppen.“

Michael Walter sieht das ein klein wenig anders: „Ich glaube, dass es ein sehr taktisch geprägtes Spiel sein wird. Tobias wird sich überlegen, wie er unsere Schlüsselspieler in den Griff bekommen kann. Ebenso werde ich mir meine Gedanken machen, wie wir zum Beispiel Felipe Soteras Merz in der Abwehr an seine Grenzen bringen oder Damir Marjanovic im Angriff stoppen können. Wir werden Plan A und B haben und hoffen, dass wir Plan C nicht brauchen.“