Oberstenfeld/Handball HABO-Jungs holen den dritten Saisonsieg

Klar besser war der Tabellenzehnte vor allem in der Anfangsphase. Während es in der Abwehr bestens mit dem Verschieben des Blocks klappte, so dass sich die Günzburger immer wieder festrannten, fanden die Bottwartäler im Angriff stets ein Mittel, um ihre Tore zu erzielen. Mal war es ein zweiter Mann am Kreis, der Rückraum-shooter Timm Buck den Platz verschaffte, den dieser benötigte. Dann waren es Lars Eisele, der von Außen eiskalt blieb, oder Levin Rill, der so zustellte, dass seine Teamkameraden die entstandenen Lücken nutzen konnten. Beim Stand von 9:4 für die HABO reichte es dem Gästetrainer, der eine Auszeit nahm. Diese schien die Günzburger dann auch wachzurütteln, denn im Anschluss kämpften sie sich nach und nach wieder heran, so dass zur Pause ein 14:14 stand. Begünstigt wurde diese Aufholjagd auch durch Unsicherheiten, die sich in dieser Phase in das Spiel der Hausherren einschlichen. Mal war es ein Abspielfehler hier, mal ein Stürmerfoul da, mal eine Passungenauigkeit dort. In der Summe zu viel, um den Vorsprung zu halten.