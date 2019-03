Oberstenfeld/Handball Frischgebackener Papa ist mit an Bord

An das Hinspiel in Fridingen haben die Oberstenfelder keine allzu guten Erinnerungen. Obwohl die HSG seinerzeit nur mit einem ziemlich dezimierten Kader antreten konnte, unterlag der SKV am Ende mit 25:29. „Dabei hatten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mit sechs Toren vorne gelegen. Doch dann haben wir in der Abwehr irgendwie keinen Zugriff mehr bekommen. Vor allem Mittelmann Daniel Hipp hat uns damals das Leben schwer gemacht“, erinnert sich Michael Walter. Der ist aber verletzungsbedingt bis Saisonende außer Gefecht, hinzu kamen mehrere weitere Ausfälle. Die HSG Fridingen/Mühlheim war nicht zuletzt aufgrund dieser Verletztenmisere mit einer Serie von sechs Niederlagen ins Jahr gestartet. Erst am vergangenen Wochenende gelangen beim HC Oppenweiler/Backnang II die ersten Punkte. Dabei erzielte der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Matthias Hipp neun Tore. „Ich bin mal gespannt, mit welcher Truppe sie bei uns auflaufen“, sagt Walter.