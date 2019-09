Oberstenfeld/Handball Deutlicher Heimsieg zum Rundenauftakt

Durch Fehlwürfe und Nachlässigkeiten in der Defensive kamen die Gäste zurück ins Spiel und beim Stand von 27:24 (50.) bis auf drei Tore heran. „Da arbeiten wir hinten 20, 30 Sekunden richtig gut, sind dann aber zu offen und unaufmerksam und bekommen viel zu leichte Tore“, monierte Walter. Um noch die letzten Siegchancen zu wahren, spielte der HCOB in den letzten zehn Minuten mit einem siebten Feldspieler – eine taktische Maßnahme, die jedoch ihre Wirkung verfehlte, da Philipp Goller und Richard Babjak jeweils die Fehler ausnutzen und ihre Treffer auf das noch leere HCOB-Tor erzielten. Durch drei Tore in Folge von Hannes Eisele und Jonas Krautt, der sich am Ende mit neun Treffern als erfolgreichster SKV-Schütze auszeichnete, war die Partie beim Stand von 33:27 (57.) bereits entschieden, ehe Torhüter Tim Schniering seine gute Leistung mit einem Treffer krönte und mit seinem Team einen am Ende deutlichen 36:30-Sieg feiern konnte.