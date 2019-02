Oberstenfeld/Handball Der SKV dreht und gewinnt das Derby

Ein wirklich gutes Spiel war es nicht. Doch bei so viel emotionaler Aufladung war das fast nebensächlich. Dank der extremen Wende, die die Partie nahm, hatten die Zuschauer trotzdem einen aufregenden Handballabend. Denn zunächst sah es so aus, als würde sich die SG Schozach-Bottwartal die Krone aufsetzen. Sie startete besser, obwohl der Anfang auf beiden Seiten völlig zerfahren war. Hektik und Fehler kennzeichneten die Partie – das legte sich bis zum Schluss nicht. Anfangs spielte die SG aber besser. Tore gelangen ihr vor allem über den Kreis oder über die linke Angriffsseite, und Oberstenfeld blieb in dieser Phase nur dran, weil sich die Gäste so viele technische Fehler leisteten. Nach und nach wurde SG-Torhüter Philip Hämmerling zum Faktor. Unter anderem mit drei gehaltenen Siebenmetern in Folge, davon eine wichtige Doppelparade, als er Strafwurf und Nachwurf hielt, gab er seinen Farben, die notwendige Rückendeckung. Zusätzlich patzte Oberstenfeld regelmäßig in der Abwehr. Und bei der SG war eben jeder Schuss ein Treffer. Und so stand es in der 23. Minute 6:12 aus Sicht des SKV.