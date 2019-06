Oberstenfeld/Handball Am Pfingstmontag ist erstmals offiziell Ruhe

Weniger optimistisch ist er in Sachen Meldungen. Vor sechs Jahren hatte man zum 40. Turnier noch 150 Mannschaften am Start. „Damals hatte ich gesagt, dass diese Größenordnung optimal ist. Doch jetzt können wir nicht zufrieden sein. Wir liegen ähnlich wie im Vorjahr bei rund 50 Teams. Insbesondere im Jugendbereich wird es in den Pfingstferien immer schwieriger, Mannschaften herzubekommen“, so Schmid. Nachdem man vergangenes Jahr kurzfristig auf den Montag verzichtet hatte, war das Turnier diesmal von vornherein ohne den vierten Veranstaltungstag geplant. „Die D- und E-Jugend, die wir früher noch dabei hatten, haben wir schon gar nicht mehr ausgeschrieben. Und bei der männlichen Jugend hatten wir außer den zwei A-Jugend-Teams von unserer HABO keine einzige Meldung. Daher spielen die HABO-Mannschaften bei den Männern mit, die männlichen Jugendkonkurrenzen fallen weg“, erklärt Schmid. Mit der Resonanz bei der weiblichen Jugend sei er hingegen „auf niedrigem Niveau zufrieden“.