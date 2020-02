Oberstenfeld/Großbottwar Das Wohnen ist oft nicht mehr rechtens

Oberstenfeld/Großbottwar - Der Bauunternehmer Dietmar Deuring hat ein Problem. Die Firma seiner Eltern aus dem Jahr 1975 im Gewerbegebiet Lichtenberger Straße in Oberstenfeld gibt es schon lange nicht mehr. Nach dem Verkauf des Betriebs wohnte Deurings Mutter bis zum Tod noch einige Jahre in der Wohnung. „Das hätte sie schon eigentlich nicht gedurft, sie war ja keine Betriebsinhaberin mehr“, erzählt Deuring. Und schildert sein Problem: Er hat das Firmengelände verkauft, muss aber schauen, was er mit der alten Betriebswohnung macht – denn der neue Unternehmensinhaber wohnt in einem eigenen Haus an anderer Stelle.