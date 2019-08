Genau diese Blätter werden meist weggeschmissen, obwohl sie eigentlich essbar sind. So ist auch die Radieschensuppe entstanden. Das ursprüngliche Rezept ihrer Suppe war mit Sauerampfer. „Aber ich probiere einfach gerne etwas Neues aus“, sagt Birgit Zettner. Und so habe sie anstelle des Sauerampfers Radieschen beziehungsweise deren Blätter aus dem eigenen Garten genommen und festgestellt, dass sich daraus eine leckere Suppe machen lässt. Zunächst wird die Zwiebel zerkleinert, dann in Öl angebraten. Anschließend werden Kartoffeln, Wasser und Gemüsebrühe hinzugefügt und gekocht, bis die Kartoffeln gar sind. Dann folgen die Radieschenblätter, die Sahne und die Bärlauchbutter. Auch das wird gekocht. Zum Schluss das Salz hinzufügen und das Ganze pürieren – dann ist die Suppe fertig.