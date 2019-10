Oberstenfeld-Gronau Verzögerung verteuert den Hochwasserschutz

Oberstenfeld-Gronau - Vor knapp sieben Jahren hat der Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal damit angefangen, Hochwasserrückhaltebecken (HRB) für das Prevorster und das Kurzacher Tal zu planen. Dass immer noch nichts steht, liegt unter anderem an zwei Tieren – der streng geschützten Zauneidechse und dem unliebsamen amerikanischen Signalkrebs. Erstere leben vor allem an der Böschung entlang des Wirtschaftswegs im Kurzacher Tal, letzterer bahnt sich seinen Weg immer weiter flussaufwärts und gefährdet durch die von ihm übertragene Krebspest die Bestände des geschützten einheimischen Steinkrebses (wir berichteten). Doch auch die Entscheidung über den Gronauer Mühlkanal spielt eine Rolle, da dieser ins Hochwasserschutzkonzept eingebunden ist. Die Gronauer Ortschaftsräte haben sich in ihrer Sitzung am Dienstag klar für dessen Erhalt ausgesprochen, nun liegt der Ball wieder beim Gemeinderat, der nächste Woche entscheiden wird, wie es mit dem verschlammten Kanal künftig weitergehen soll.