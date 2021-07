Oberstenfeld-Gronau Kleine Laufgruppe möchte gerne Zuwachs bekommen

Die Strecke ist dabei ziemlich genau zehn Kilometer lang. „Wir laufen bis Großbottwar und dann in einer Schleife wieder zurück – topfeben, daher auch gut für Einsteiger.“ Das Tempo liegt meist bei etwa 5:40 Minuten pro Kilometer. „Das ist also gut machbar, und wir sind eben offen für weitere Mitstreiter“, betont Dörr. „Denn zum einen ist es in einer größeren Gruppe natürlich noch geselliger. Zum anderen würde eine wachsende Zahl an Läufern eben auch die Möglichkeit bieten, das alles noch besser zu organisieren und zum Beispiel in verschiedenen Tempogruppen zu laufen.“ Am Ende könnte dann sogar die Gründung eines Vereins stehen. „Aber das wäre der dritte Schritt. Der zweite ist zunächst, dass die Gruppe größer werden soll.“