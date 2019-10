Oberstenfeld & Gronau Ein Familien-Tag mit vielen Attraktionen

Zu den 22 Betrieben beim offiziellen Anmeldeschluss werden sicher noch einige dazu kommen, ist sich Naegele sicher. „Wer alles mitmacht, bleibt immer spannend bis zuletzt.“ In 14 Jahren hat der Hauptorganisator ein gewisses Vertrauen in seine Oberstenfelder und Gronauer Betriebe entwickelt. „Das Schöne am Offenen Oberstenfeld ist ja vor allem, dass es nicht nur Informationen gibt, sondern an jedem Stand und in jedem Geschäft immer auch attraktive Angebote gemacht werden.“ Auf dem zentralen Dorfplatz präsentieren sich einige Firmen und Vereine. Mit dem SKV Oberstenfeld, der zum ersten Mal dabei ist, und weiteren Gruppierungen wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten. „Es wird einige Überraschungen geben“, verspricht Naegele, der im Vorfeld nicht allzu viel verraten will. Kommen lohnt sich aber auf jeden Fall, das ist sicher. Auf dem Edeka-Parkplatz sind dieses Jahr ebenfalls wieder Unternehmen mit einem verlockendem Angebot am Start. Und auch in Gronau gibt es einiges zu sehen. „Es ist gut, dass die Leute wissen, was und wo sie alles im Ort finden können“, sagt Mike Naegele, der als „Neubürger“ vor etwas mehr als 20 Jahren ebenfalls nach und nach entdeckt hat, was Oberstenfeld alles zu bieten hat. Im Gespräch mit Einzelhändlern und Geschäftsleuten erfahren sie auch heute immer noch Überraschendes, sind sich Corinna Noller und Naegele einig. „Wir wollen den Leuten zeigen, was es hier im Ort alles gibt.“