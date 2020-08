Oberstenfeld-Gronau Das Schafwollfestival 2020 fällt aus

Also wurde alles verschoben – und zwar auf den 4. und 5. September 2021. „Wir hatten auch schon einige Ideen, aber auch die haben bis nächstes Jahr Zeit“, so Theiss. Auch an Standbeschickern dürfte es in einem Jahr nicht mangeln. 70 Prozent der Händler hatten sich für heuer schon angemeldet – trotz Pandemie und in der Hoffnung, dass das 20. Schafwollfestival dieses Jahr stattfindet.