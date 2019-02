Oberstenfeld-Gronau Altes Schulhaus behält seinen Charme

Der Verkauf der sanierungsbedürftigen Schule an den neuen Eigentümer, den Protec-Geschäftsführer Erhard Fichtner, stimmt Markus Kleemann froh. Das in Gronau seit 25 Jahren ansässige Röntgentechnik-Unternehmen des Beilsteiners Fichtner sei seit 35 Jahren erfolgreich und die Nutzung sinnvoll, da es sich um ein ruhiges Gewerbe handele. Das Gebäude mit einer Innenfläche von 415 Quadratmetern sei bautechnisch nicht einfach, „es muss sehr viel Geld hineingesteckt werden“.

Der aktuelle Wohnraummangel, unter dem auch Protec-Mitarbeiter leiden, hat Erhard Fichtner zum Handeln animiert. „Wie bekomme ich die Leute ins Bottwartal?“, habe er sich gefragt – und sich dafür entschieden, Wohnraum anzubieten. Seine Frau hatte ihn nach einem Zeitungsbericht auf das Objekt aufmerksam gemacht. Wohnraum soll vor allem im Obergeschoss auf 154 Quadratmetern für die Familie der Protec-Vertriebsleiterin entstehen. Auch das Dachgeschoss bietet Platz. Fichtners Bruder Uwe, ein Architekt, will dort zwei Wohnungen à 50 bis 60 Quadratmeter konzipieren. Dort sollen Techniker zeitweilig wohnen können.

Den Charme des Gebäudes wollen die Fichtner-Brüder auf jeden Fall erhalten und an der Fassade kaum etwas verändern. Aber auch im Innern kann vieles noch an die Schule erinnern. Die Klassenzimmer im Erdgeschoss könnten nahezu unverändert bleiben. Erhard Fichtner will in einem der Räume ein Protec-Büro einrichten, in dem anderen könnte die Schüler Lebenswerkstatt des Großbottwarer Schulzentrums einen Computerraum betreiben. „Wir haben vor, zehn Rechner zu spenden“, erzählt der Protec-Chef. In Gronau werde für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren viel geboten, auch gebe es viele Sportangebote in den Vereinen. Der Computerraum könnte etwas älteren Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren helfen, sich in einem Kurs technisch weiterzuentwickeln. Fichtner will auch Dokumente sammeln, um die Geschichte der Schule darzustellen.