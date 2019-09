Der juristische Sachverhalt war den Räten weder schriftlich in der Vorlage noch durch eine Vorberatung vermittelt worden. Das löste am Donnerstag Kritik aus. Er habe sich die Informationen zusammensuchen müssen – „so etwas habe ich in 20 Jahren nicht erlebt“, sagte der SPD-Fraktionschef Günter Perlinger. Er hätte nicht zustimmen können, wenn er nur die Vorlage gehabt hätte. In der Sache unterstützte er das Vorgehen der Verwaltung, forderte aber auch ein weitergehendes Konzept, bei dem es um Punkte wie Kindergärten, leises Gewerbe und Läden gehe – was Markus Kleemann zusagte und die Sommerpause als Grund für die fehlende Vorberatung anführte.