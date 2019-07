Oberstenfeld/Fußball Der Ball rollt, und die Stimmung passt

Oberstenfeld - Was lange währt, bleibt lange gut: Beim nunmehr 32. Hobby-Fußballturnier des FFC Glashaus in Oberstenfeld kamen mit 21 gemeldeten Mannschaften auch die nicht professionellen Fußballfreunde voll auf ihre Kosten. Verschiedene Turniermodi, viele Tore, günstige Verpflegung von Getränken über Grillgut bis zu hausgemachtem Kuchen, ein Bayrischer Abend inklusive Barbetrieb und über das Wochenende verteilt mehrere Hundert Zuschauer. „Wir sind vollauf zufrieden“, sagte Andreas Pohl, erster Vorsitzender des Vereins. „Und auch die Mannschaften freuen sich, weil wir der einzige Verein im Umkreis sind, der das noch macht.“Denn neben neu hinzukommenden und jungen Teams treffen sich die seit Jahren teilnehmenden Fußballer immer wieder gerne beim Freizeitturnier. „Wie eine große Familie“, schmunzelte Pohl. Bereits am vergangenen Mittwoch wurde das große Partyzelt des Vereins aufgebaut, die etwa 40 ehrenamtlichen Helfer ließen bis zum Abbau am Montag sämtliche Muskeln und Nerven spielen. Doch nach 32 Jahren Erfahrung half hier auch viel Routine für den gesamten Turnierablauf. Vor allem am Freitagabend beim AH-Turnier: „Das war sehr gut besucht“, grinste Pohl. „Aber man merkt, wir werden älter – es waren nur acht Mannschaften im AH-Bereich.“ Dennoch war der Turnierplan prall gefüllt, mit rund 60 Partien à zehn Minuten am gesamten Wochenende waren also 600 Minuten Fußball garantiert.