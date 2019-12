Oberstenfeld Frau füttert verbotenerweise 30 Katzen

Katzen als Haustiere haben mitunter ein großes Revier, das sie systematisch auf Beute absuchen. Deshalb plädieren Klaus Ruge und andere Naturschützer zumindest für Restriktionen während der Brutzeit von Mitte April bis Ende Juni oder eine gesetzlich vorgeschriebene Kastration. „Das würde die Zahl von verwilderten Katzen in Grenzen halten“, ist sich Ruge sicher, der auch verhindern will, dass die Stubentiger ihr weniger gutes Erbgut in der freien Natur etablieren und damit Wildkatzen schwächen.

Wie aber die eigene Katze maßregeln? Eine frei laufende Hauskatze umzuerziehen, hält der Marbacher Tierarzt Dr. Ole Heinzelmann für nicht unmöglich. „Es hängt stark vom Alter und der Gewöhnung ab.“ Viele Katzen wehrten sich, indem sie ins Haus urinierten. Katzen zu stoppen ist also schwierig. Laut Heinzelmann lassen aber 80 Prozent der Katzenhalter, die seine Praxis aufsuchten, ihre Tiere wenigstens freiwillig kastrieren.

Die Kastrationspflicht für Freigänger unter den Katzen scheint kein Tabu mehr zu sein, seitdem sie die Stadt Paderborn als erste Kommune in Deutschland im Jahr 2008 eingeführt hat. In Baden-Württemberg haben bisher nur Schramberg im Schwarzwald und Berglen im Rems-Murr-kreis diesen Schritt unternommen. In beiden Gemeinden tritt die Verordnung zum 1. Januar 2020 in Kraft. „Nicht kastrierte Katzen führen zu wilden Populationen und damit stets zu Tierleid“, sagt der Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich. In Berglen hätten Ehrenamtliche vom Tierschutzverein Tiere gezählt – der Beschluss im Gemeinderat sei einstimmig erfolgt und werde akzeptiert.

INFO Kastrationspflicht

Kommunen entscheiden Bisher haben in Baden-Württemberg nur Berglen und Schramberg die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen eingeführt. Die Landesregierung hatte Kommunen das Recht 2013 gewährt. Sie wollte Tierheime entlasten, da viele verwilderte und unterernährte Katzen dort aufgenommen werden müssen. Der Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk, lobt die beiden Kommunen: „Wir werden für die Unterstützung für Kastrationsaktionen von freilebenden Katzen durch die Gemeinden werben.“ ole