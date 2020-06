Oberstenfelder erfolgreich als Koch Vom Bottwartal in die Sternegastronomie

Dann kommt Corona. Der Oberstenfelder bekommt anfangs gar nicht so viel mit. „Wir hatten eine Sechs-Tage-Woche und so gut wie keine Freizeit, aber ich hab’ natürlich die Bilder von Hamsterkäufen in Deutschland gesehen.“ Am 13. März findet die Wintersaison in Ischgl dann ihr abruptes Ende. Knapp zwei Monate vor dem eigentlichen Ende. Der Schock sitzt tief. „Ich hab zuerst einmal daheim angerufen und gefragt, was ich denn jetzt tun muss. Irgendwie ging alles so schnell“, erzählt Rupflin. Er setzt sich in sein Auto und fährt Richtung Bottwartal. Mit dabei zwei Kollegen, die ohne Pkw unterwegs waren – der eine aus Bönnigheim, der andere aus Dortmund. Die drei kommen gerade noch so über die Grenze. Daheim in Oberstenfeld wird dann gleich ein Coronatest gemacht. Auch wenn der negativ ist, verbringt der 29-Jährige die ersten Wochen in Quarantäne in der Einliegerwohnung im Elternhaus. Dann der nächste Schock. Einer der Mitfahrer hat sich infiziert. Für Michael Rupflin bedeutet das ein erneuter Test. Doch auch der ist negativ.