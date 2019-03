Oberstenfeld Einliegerwohnung brennt komplett aus

Oberstenfeld - Zu einem Brand ist es am Montagmorgen in der Oberstenfelder Friedenstraße gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen fing eine Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus Feuer und brannte komplett aus. „Das hat ordentlich geraucht. Die Flammen haben aus den Fenstern geschlagen“, berichtet Oberstenfelds Feuerwehrkommandant Jürgen Beck, der das Feuer mit seinen Kameraden aber ziemlich schnell im Griff hatte und auch ein Übergreifen auf die Wohnräume über der Einliegerwohnung verhindern konnte. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.