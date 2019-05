Oberstenfeld Eine Hommage an das „Rundfunk-Fritzle“

Das „Rundfunk-Fritzle“ alias Erich Hermann wurde als „Meister der Mimik und Stimme“ bezeichnet. Der Komödiant gehörte zu den Größen der Unterhaltungskunst in der Nachkriegszeit wie Willy Reichert und Oscar Heiler (alias Häberle und Pfleiderer) und der damals noch junge Walter Schultheiß. Zunächst unterhielt Erich Hermann nur seine Fußballerkameraden mit gekonnten Parodien und spielte Theater. Nach dem Krieg gab er den ungeliebten Beruf des Werkzeugmachers auf und widmete sich im schon besten Mannesalter ganz seinem Hobby als Humorist und Parodist. „In Erich Hermann paarte sich Talent mit unermüdlichem Fleiß, nur so lässt sich sein rascher und lang anhaltender Erfolg erklären“, so Frank Gerlach in der von ihm verfassten Biografie über Erich Hermann.