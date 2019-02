Oberstenfeld - Über die Terrassentür hat sich ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.21 Uhr Zutritt zu einer Doppelhaushälfte am nordwestlichen Ortsrand verschafft. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld flüchtete er nach Auslösung der Alarmanlage. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen jüngeren Mann, der etwa 170 bis 175 Zentimeter groß ist, dunkle lockige Haare hat und zu Fuß in Richtung der Heilbronner Straße rannte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar unter 0 71 48 / 1 62 50 in Verbindung zu setzen.