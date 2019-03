Oberstenfeld Ein Exkurs in die kenianische Küche

Hier das Rezept – Chapati mit Bohnen



Für 4 Personen:



Zutaten für acht Chapati:

3 ½ Tassen Weizenmehl

½ TL Salz

1 ½ lauwarmes Wasser

½ Tasse Gemüseöl

1 EL Butter

Wellholz

Bratpfanne

Zutaten Bohnen:

1 Zwiebel

3 Tomaten

Öl zum Anbraten

400g getrocknete Bohnen, Kidneybohnen, weiße Bohnen oder Tellerlinsen, je nach Belieben

1,5 Liter Wasser Die Zubereitung:

Zuerst die Bohnen mit Wasser kochen, bis sie weich sind. Das kann ungefähr zwei Stunden dauern. Wenn man die Bohnen die Nacht davor in Wasser einweicht, geht es schneller. Die Linsen benötigen wesentlich weniger Zeit, etwa eine Stunde.

Zwiebeln in Öl glasig braten und dann die geschnittenen Tomaten hinzugeben. Die Bohnen oder Linsen für zehn Minuten bei mittlerer bis niedriger Hitze hinzugeben und garen lassen. Die Linsen oder Bohnen dann beiseite stellen. Danach die Chapati zubereiten:

1. Salz und Mehl in einer großen Schüssel vermengen.

2. Die Hälfte des Wassers hinzugeben und den Teig mit Öl vermengen. Das restliche Wasser unter Kneten hinzufügen. Den Teig gut mit den Händen kneten.

3. Den Teig in acht Bälle aufteilen.

4. Mehl auf die Arbeitsfläche geben und auch das Wellholz mit Mehl einreiben.

5. Die acht Bälle mit dem Wellholz ausrollen, sodass sie dünn sind und eine runde Form haben.

6. Bei niedriger bis mittlerer Hitze jeden Chapati einmal kurz in die Pfanne geben, bis nach und nach kleine Blasen an der Oberfläche erkennbar sind, dann den Chapati in der Pfanne wenden. Und dasselbe wiederholen. Ein Trick, die Chapati leicht in die Pfanne zu befördern, ist, sie auf das Wellholz zu legen und dann in der Pfanne abzurollen.

7. Nachdem alle Chapati kurz angebraten sind, einen Esslöffel Öl bei mittlerer Hitze in die Pfanne geben und den ersten Chapati anbraten bis er golden ist und die Blasen eine goldbraune Farbe haben, dann wenden und auch die Rückseite anbraten. Nachdem alle Chapati angebraten sind, kann man sie entweder vierteln oder an einem Stück mit den Bohnen oder Linsen servieren, diese gegebenenfalls vor dem Servieren noch einmal aufwärmen.