Oberstenfeld Die weißen Flecken sollen verschwinden

Oberstenfeld - Die Initiative der Gigabitregion Stuttgart lässt bislang vom schnellen Internet abgehängte Kommunen hoffen. Oberstenfeld am Rande der Region ist als eine der ersten Kommunen dem Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) beigetreten, der der Gigabitregion angehört. Bis zum Jahr 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte an einem gigabitfähigen Glasfasernetz angeschlossen sein. Diese immer wieder gehörte Aussage löste Diskussionen im Oberstenfelder Gemeinderat aus. „Man muss doch mal klarstellen“, so Andreas Fender (FW), „dass damit nicht 90 Prozent der Haushalte zum Beispiel in Prevorst gemeint sind“. Dies werde er nämlich immer wieder gefragt, ob mit dem Ausbau 90 Prozent aller Haushalte in der Region insgesamt oder auch in bestimmten Orten erreicht werden sollen.