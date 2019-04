Oberstenfeld Die Vielfalt handgemachter Musik präsentiert

„Beyond the Sea“ entführte das Publikum in die Jazzwelt. Und mit der James Bond Melodie „Writings on the Wall“ gab es mit dem Gesangssolo von Tina Albert ein Highlight des Abends. Albert leitete auch den Vokalbeitrag von der Pop-Akademie der Erich-Kästner-Realschule. Der rund zwei Duzend starke Schülerchor unterhielt mit den Populärstücken „We are the Champions“ (Freddy Mercury) und dem Welthit „Hallelujah“ von Leonard Cohen.