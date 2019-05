Oberstenfeld Die SPD verliert einen Sitz – und ist trotzdem zufrieden

Keineswegs traurig über den Wahlausgang ist seitens der SPD deren Fraktionsvorsitzender Günter Perlinger trotz rund 1,8 Prozent weniger und dem Verlust des fünften Sitzes. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wenn wir quer im Landkreis schauen, wo die SPD überall Verluste hinnehmen musste.“ Der Bundestrend schlage sich auch in den Kommunalwahlen nieder. „Die SPD ist im Moment nicht schick.“ Die Oberstenfelder Sozialdemokraten seien keine Parteisoldaten und hätten relativ gut abgeschnitten, weil sie eine bürgernahe Politik machten, so Perlinger. Die Kinderbetreuung und die Schule seien wichtig, „damit Mann und Frau arbeiten gehen können“. Man müsse bald Wohnraum schaffen, er kenne zehn Familien, die wegziehen mussten. Mit der Rektorin Ulrike Kemmer habe man pädagogische Kompetenz in den Reihen. Rolf Lutz (SPD) und Leonie Ritter (SPD) schafften diesmal den Sprung in die Ratsrunde nicht, stehen aber den Sozialdemokraten als Ersatzräte zur Verfügung.