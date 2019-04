Oberstenfeld In der Moschee ist Gemeinschaft möglich

Ein normales menschliches Miteinander wird in den Räumen der Moschee großgeschrieben. „Zu uns kann jeder kommen, wir sind vollkommen offen – neulich saß ein Radfahrer hier bei uns und hat mit uns einen Tee getrunken“, erzählt Ayhan Öztürk. In der Teestube mit ihren rund 50 Plätzen sitzen auch an diesem Freitagnachmittag viele Männer und behalten nebenbei den großen Fernseher im Blick. „Fußball wird immer geschaut“, weiß Öztürk. Dabei sei es ganz egal, ob die englische, deutsche oder türkische Liga gezeigt werde. Die Teestube wird ehrenamtlich betrieben. Rentner, die Zeit haben, bringen sich ein. An jedem Abend in der Woche ist die Stube bis 24 Uhr geöffnet. „Man trifft sich, unterhält sich.“

Frauen treten an diesem Freitagmittag nicht in Erscheinung. Sie haben im oberen Stock ihren eigenen Bereich. Auch im Gebetsraum gibt es einen Frauenraum, dessen Türen aber aufgeschoben werden können. „Es gibt keine Pflicht für eine Geschlechtertrennung im Islam“, sagt Ayhan Öztürk. Dennoch wünschten die Frauen, unter sich zu sein, auch weil man sich dann besser auf das Gebet konzentrieren könne. Für die Frauen gebe es keine Pflicht, zum Freitagsgebet zu kommen. Sie seien mit dem Haushalt und der Erziehung der Kinder ausgelastet, sodass man ihnen dies nicht als zusätzliche Last aufbürden wolle. Oben, in der Küche, hängt ein Zettel mit einem Kursangebot eines Vereins aus Ilsfeld. „Es laufen in der Moschee viele Angebote, auch Sprachkurse für Frauen und Integrationsangebote“, weiß Öztürk. Gerade jungen Menschen gegenüber wolle man offen sein, sie fänden in der Moschee Gemeinschaft und könnten sich einfach dort aufhalten. „Wenn sie dann mal etwas brauchen, kann man ihnen helfen.“

Es fällt auf, dass es Räume gibt, in denen Schulbänke stehen. Kinder würden unterrichtet, so Öztürk, es gebe eine hohe Nachfrage, sodass auch ein Büroraum und eine kleine Bibliothek zu Lehrräumen umfunktioniert worden seien. Auch werde Nachhilfe gegeben. „Wir wollen mit unserer Erziehung beitragen, dass niemand auf die schiefe Bahn gerät und dass alle zu guten Menschen werden“, fasst Ayhan Öztürk das Konzept seiner Gemeinde zusammen. Deshalb vernetze man sich auch mit der Jugendsozialarbeit der Kommune und empfange Schulklassen. So werde die Moschee als lebensfreundlicher und offener Ort für alle bekannt. Wenn am 5. Mai der Fastenmonat Ramadan beginne, werde die Islamische Gemeinde auch wieder das Fastenbrechen am Abend anbieten, zu dem nicht nur Muslime, sondern alle Interessierten aus der Umgebung kommen könnten.