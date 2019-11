Oberstenfeld Die Kindergärten platzen aus allen Nähten

Verdoppelt habe sich die Zahl der Kinder, die speziell gefördert werden müssten, berichtet Silke Gustmann. Jedes der 18 Kinder habe einen doppelten Betreuungsbedarf. Auch nähmen in Oberstenfeld zunehmend Pflegeeltern weitere Kinder auf, sie betreuten in der Regel fünf bis neun Heranwachsende. Außerdem plane die Landesregierung, den Stichtag für die Einschulung vom 30. September auf den 30. Juni zurückzusetzen – das könne einen Mehrbedarf von 22 Plätzen in den nächsten Jahren auslösen. Eine Entscheidung darüber werde voraussichtlich aber erst im Frühjahr 2020 fallen.